Dolar/TL 10 haftanın en düşük seviyesini gördü

İSTANBUL (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL- Türk lirası varlıklara ilginin artmasıyla dolar/TL 18 Ekim'de 10 haftanın en düşük seviyesi olan 5,52'ye kadar geriledi.

Son zamanlarda yurt içinde ve dışında yaşanan gelişmeler Türk lirası varlıkların değer kazanmasına neden oldu. Dolar/TL 13 Ağustos'ta 7,2169 ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesinin ardından, ekonomi yönetimi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) attığı adımlarla düşüşe geçti.

TCMB'nin politika faizini 13 Eylül'de 625 baz puan artırarak yüzde 24'e yükseltmesi, ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nın piyasalar tarafından olumlu karşılanması, son olarak da Amerikalı Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması Türk lirası varlıklara olan ilgiyi artırırken, dolar/TL'nin de 10 haftanın en düşük seviyesi olan 5,5194'e kadar gerilemesine neden oldu.

Türk lirasının son bir aylık performansına baktığımızda Brezilya reali ile Türk lirasının gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışırken, bu haftaki performansına baktığımızda Türk lirasındaki pozitif ayrışmanın derinleştiği görüldü. TL 30 günlük performansına göre dolar karşısında yüzde 11,65 değer kazandı.