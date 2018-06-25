Dolar/TL 4,54'ün altını gördü

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ni kazanmasının ardından haftaya düşüşle başlayarak 4,54'ün altını gördü.

Geçen haftayı 4,6810'dan tamamlayan dolar/TL, dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının açıklanmasıyla hızla düşüşe geçti.

Resmi olmayan sonuçların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazandığına işaret etmesinin ardından 4,54'ün altına inerek en düşük 4,5369'u gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 4,5990 seviyelerinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,8 azalışla 5,3550'den, sterlin/TL de yüzde 1,7 düşüşle 6,0990'dan işlem görüyor.

Analistler, seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasının Türk lirası varlıkların güçlenmesini beraberinde getirdiğini belirterek, bu hafta piyasalardaki volatilitenin azalabileceğini kaydetti.

Döviz kurlarındaki düşüşün sürebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55 ve 4,46 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

