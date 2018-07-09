FİNANS

Dolar/TL 4,55'in altını gördü

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2018 09:32 | Son Güncelleme

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlaması sonrasında 4,5455'i gördü ve 4,5505 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 4,5455 ile seviyesine kadar geriledi.

Cuma günü ABD'de açıklanan verilerin ekonomik görünüme ilişkin karışık sinyaller vermesi ile düşüş eğilimini hızlandıran dolar/TL, yüzde 0,4 düşüşle haftayı 4,5744'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya da düşüşle başlaması sonrasında 4,5455'i gördü ve saat 09.20 itibarıyla dünkü kapanışının yüzde 0,5 altında 4,5505 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 azalışla 5,3590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 düşüşle 6,0630'dan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk iştahının pay piyasalarında alımların güçlenmesine, doların ise diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

Analistler, bu hafta yurt dışında Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı", yurt içinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek tören ve sonrasında açıklanacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabine üyelerinin takip edileceğini kaydetti.

Hafta genelinde ise bugün kabine üyelerinin yanı sıra Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler, çarşamba günü cari işlemler dengesi ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin yatırımcıların odağında olacağını ifade eden analistler, dolar/TL'nin 4,55'in altında kalıcılık sağlaması durumunda 4,49'un gündeme gelebileceğini söyledi.

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