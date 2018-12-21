Dolar/TL, 5,27 seviyesinde işlem görüyor

Analistler, Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin ardından dolarda başlayan değer kaybının ABD hükümetinin kepenk kapatacağı endişeleri ile dün de devam ettiğini söyledi.

Avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçe krizinin aşılması ve Fed kararı sonrası başlayan yükseliş eğilimiyle dün 1,1485'e kadar çıksa da bugün 1,1450 seviyesinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Suriye'den çekileceklerini açıklamasıyla başlayan düşüşünü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları sonrasında devam ettiren dolar/TL, dün 5,2242'ye kadar geriledi ve önceki güne kıyasla yüzde 0,69 azalışla 5,2560'tan kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal hükümetin yerel saatle bu gece yarısı itibarıyla kısmen kapanmasını önleyecek yasa tasarısını, Meksika duvarı için finansman içermediği için imzalamayacağına yönelik açıklamaları kepenk kapatma endişelerini artırdı. Beyaz Saray ve Kongre, bütçe konusunda bugün anlaşamazsa Amerikan federal hükümeti kısmen ve geçici olarak kapanacak.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ile kişisel gelir ve harcamalar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,22 seviyesinin destek, 5,30'un direnç konumuna geldiğini söyledi.

