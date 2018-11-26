Dolar/TL, 5,2810 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,2810 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, son 3,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,2620'ye kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 5,2848'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,07 değer kaybıyla 5,2810 seviyelerinden alıcı buluyor.

Avro/TL, cuma günü, 6 Ağustos'tan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 5,9755'e gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,02 azalışla 5,9956'dan tamamladı. Avro/TL, şu dakikalarda 6,00 seviyesinin altında işlem görürken, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,7740'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 0,08 artışla 1,1345 ve dolar endeksi yatay bir seyirle 96,90 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı sektörel güven endeksi, yurt dışında Almanya'da, kasım ayı Ifo endeksleri başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini bildirdi.