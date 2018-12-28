Dolar/TL 5,2850 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,2850 seviyesinden alıcı buluyor.

Küresel piyasalarda Noel tatilini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle düşük hacimli dalgalı bir seyir izlenirken, dün dolar/TL 5,27-5,32 bandında işlem gördü ve günü yüzde 0,05 artışla 5,2849'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne dünkü kapanış seviyesinden başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla yatay bir seyirle 5,2850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,14 artışla 6,0632'den, sterlin/TL de yüzde 0,09 değer kazancıyla 6,7034'ten satılıyor.

Analistler, yurt içinde yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ABD'de kasım ayı toptan eşya stokları ve bekleyen konut satışları, Almanya'da aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,2400 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivmeleneceğini, olası yükselişlerde ise 5,3400'un direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

