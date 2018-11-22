Dolar/TL 5,30'un üzerinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3070 seviyelerinde dengelendi.

Dün Asya piyasalarında 5,3980'i gören dolar/TL, akşam saatlerinde son 5,2777 ile yaklaşık son 3,5 ayın en düşük seviyesine geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,58 azalışla 5,2995'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 5,3070 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,40 değer kazancıyla 6,0645'ten, sterlin/TL de yüzde 0,36 artışla 6,7890'dan işlem görüyor.

Yükseliş eğiliminde hareket eden avro/dolar paritesi ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre 0,2 değer kazancıyla 1,1405, dolar endeksi ise yüzde 0,12 azalışla 96,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde kasım ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,15'in gündeme geleceğini dile getirdi.

