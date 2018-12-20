Dolar/TL, 5,31 seviyesinde işlem görüyor

Analistler, Fed kararları öncesi üyeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile artan "güvercin Fed" beklentilerinin karşılanamadığını, bunun da piyasaları negatif etkilediğini bildirdi.

Avro/dolar paritesi, İtalya'nın bütçe krizinin aşılması ve Fed kararı sonrası başlayan yükseliş eğilimini şu dakikalarda da devam ettirerek 1,1390 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in varlık alımlarını azaltmaya devam etmesi, faiz artış tahminlerinin azalsa da 2019'da süreceğine ilişkin yapılan iletişim ve büyüme öngörülerinin aşağı yönlü revize edilmesinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu ifade eden analistler, bundan sonraki süreçte ABD’nin makroekonomik verilerinin piyasaların yönü üzerindeki etkisinin artabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ile veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç, 5,30'un destek konumunda olduğunu kaydetti.

