FİNANS

Dolar/TL 5,31 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.12.2018 09:54 | Son Güncelleme

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,31 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,31 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekileceklerini açıklamasıyla 5,2119'a kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü yüzde 1,17 artışla 5,31773'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,12 değer kaybıyla 5,3110 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,0510'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 primle 6,7330'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi, yüzde 0,1 artışla 1,1385 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 96,8 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını anımsatarak, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kulandı.

Analistler, Başkan Trump'ın Suriye konusundaki açıklamalarının takip edileceğini, küresel piyasalarda Noel tatili nedeniyle işlem hacminin düşük ve dalgalı bir seyrin olabileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,24 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini dile getirdi.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortasıKOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası
Trump: Erdogan Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdiTrump: Erdogan Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Petrol fiyatları yükselecek

Petrol fiyatları yükselecek

Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı

Naylon poşetler kasalarda okutulmaya başlandı

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

2019'da altın fiyatları düşecek mi?

Plastik poşetlerin yerini pamuktan pazar çantaları alacak! 1 Ocak'tan itibaren...

Plastik poşetlerin yerini pamuktan pazar çantaları alacak! 1 Ocak'tan itibaren...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

Trump: Erdogan Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi

Trump: Erdogan Suriye'de IŞİD'den geriye ne kaldıysa yok edeceği bilgisini verdi

ING’den girişimcilere “Girişim Atölyeleri” desteği 

ING’den girişimcilere “Girişim Atölyeleri” desteği 

'Ekonominin Oscarları' sahiplerini buluyor

'Ekonominin Oscarları' sahiplerini buluyor

Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar

Türkiye'nin zekat potansiyeli 50 milyar dolar

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

Türkiye'nin en yüksek baraj inşaatında 50 metre gövdeye ulaşıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.