Dolar/TL 5,3260 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,3260 seviyelerinde dengelendi.

Dün sabah saatlerinde 5,3704'ü gören dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,3063'e geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 5,3238'den tamamladı.

Dolar/TL, bugün Asya piyasalarında 5,3022 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 5,3260 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 artışla 6,1070'ten, sterlin/TL de yüzde 0,25 yükselişle 6,8550'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,14'ün üzerinde işlem görürken, dolar endeksi dünkü kapanışına yakın 96,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da ÜFE, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getirdi.

