FİNANS

Dolar/TL, 5,33'ün altında işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.12.2018 09:48 | Son Güncelleme

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,3280 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,3280 seviyesinde dengelendi.

Dün 5,39'un üzerini gören dolar/TL, özellikle günün ikinci yarısında gelen satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 5,3423 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başladı ve saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,3 azalışla 5,3280 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,0750'den, sterlin/TL de önceki kapanışının hemen altında, 6,7520'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,1380, dolar endeksi de yüzde 0,2 azalışla 96,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde, doların diğer para birimleri karşısında değer kaybettiğini belirtti. Fed üyeleri ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelen açıklamaların kafa karışıklığına neden olması sonrası merakla beklenen Fed kararlarının bu akşam Türkiye saatiyle saat 22.00'de açıklanacağını anımsatan analistler, Fed'in faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına çıkarmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, Fed'in yılın son toplantısında güncelleyeceği ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın konferansındaki açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, 2019 yılında 3 yerine 2 faiz artışı olabileceğine ilişkin iletişimin, dolara değer kaybettirebileceğini ve gelişmekte olan ülke piyasalarının bundan pozitif etkilenebileceğini söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,40 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, 5,30 desteğinin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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