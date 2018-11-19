FİNANS

Dolar/TL 5,3460 seviyelerinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 19.11.2018 09:56 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,3460 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, yeni haftaya değer değer kazancıyla başlamasının ardından 5,3460 seviyelerinde dengelendi.

Geçen hafta ABD ile Türkiye arasında son dönemde pozitif seyreden diplomatik ilişkilerin uzun vadeye yayılabileceğine ilişkin iyimserliğin etkisiyle son 10 günün en düşük seviyesi olan 3,3045'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 3,3261'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 5,3460 seviyelerinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,35 artışla 6,1121'den, sterlin/TL de yüzde 0,7 yükselişle 6,8790'dan işlem görüyor.

Haftalık bazda dolar/TL yüzde 2,7 gerilerken, Brexit endişeleri ile sterlin/TL'nin değer kaybı da yüzde 4'e yaklaştı.

Analistler, yurt içinde "TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni"ne katılacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ziyareti takip edileceğini belirterek, yurt dışına ticaret savaşı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin gündemin ön sıralarında olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,30 desteğinin kırılması durumunda 5,10 seviyelerinin gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,50'nin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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