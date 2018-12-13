FİNANS

Dolar/TL, 5,35 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 09:33 | Son Güncelleme

Güne yatay başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla 5,3490 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,3490 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 5,40'ı test eden dolar/TL, bu seviyede tutunamayarak düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 5,3501'den tamamladı.

Bugüne yatay başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında, 5,3490 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 6,0950'den, sterlin/TL ise yüzde 0,3 azalışla 6,7660'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1370, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen üzerinde, 97,07 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, veri akışı ve Brexit'e ilişkin gelişmelerin de izleneceğini ifade etti. Ekonomistler, TCMB ve ECB'den faiz değişikliği beklemiyor.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, dün akşam güven oylamasını kazansa da asıl sorunun, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin tekrar müzakere edilmeyeceğini beyan ettikleri anlaşmanın parlamentodan geçmesi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması olduğunu kaydeden analistler, bugün AB liderlerinin Brüksel'deki toplantısının takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 5,30'un ise önemli destek konumuna geldiğini bildirdi.

PARTNER4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!4 gün boyunca muz yerseniz bakın vücudunuza ne oluyor!
Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildiAnalist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi
Doğan Holding'te üst düzey atamaDoğan Holding'te üst düzey atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi

Analist Sement:Konkordato ilan eden bazı firmaların teşvikleri iptal edildi

Doğan Holding'te üst düzey atama

Doğan Holding'te üst düzey atama

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

'Sağlık'ta finansal baskı azalacak

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılda 1 milyar kişinin girdiği AVM'lerin cirosu 130 milyar TL

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

Yılbaşı dekorasyon ürünlerine talep 2,5 kat arttı

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

CarrefourSA, Yerli Malı Haftası’nı indirimlerle kutluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.