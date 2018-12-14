FİNANS

Dolar/TL, 5,36 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 09:26 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla 5,3620 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,3620 seviyesinde dengelendi.

Dün 5,39 sınırına kadar çıkan dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizlerde değişiklik yapmamasının ardından düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 5,3367'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,47 artışla 5,3620 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,30 yükselişle 6,0950'den, sterlin/TL de yüzde 0,10 primle 6,7780'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1350, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen üzerinde, 97,12 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası ve TCMB'nin beklentiler doğrultusunda politika faizinde değişikliğe gitmediğini anımsatarak, küresel piyasalarda dün sakin bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün Çin'de açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış verilerinin beklentilerin altında kalması sonrası gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybettiğine dikkati çeken analistler, dolar/TL'nin de buna paralel yükseldiğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar ile Avrupa'da Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,38 ve 5,40 seviyelerinin direnç, 5,30'un önemli destek konumuna geldiğini kaydetti.

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dolar/TL döviz

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