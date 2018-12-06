Dolar/TL, 5,3640 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,67 değer kazancıyla 5,3640 seviyesinde işlem görüyor.

Dün 5,4537'ye kadar yükselen dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2019 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nun ardından Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) ikinci toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamanın etkisiyle düşüşe geçti.

Açıklamada, özellikle para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceğinin vurgulanmasıyla dolar/TL, 5,3102'ye kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 5,3282'den tamamladı.

Dolar/TL, bu sabah Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun, ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla Kanada'da tutuklanmasının küresel risk iştahını azaltmasının etkisiyle yükselişe geçti.

Asya piyasalarında 5,4020'yi gören dolar/TL, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,67 değer kazancıyla 5,3640 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,66 artışla 6,0870 ve sterlin/TL yüzde 0,55 yükselişle 6,8280'den alıcı buluyor.