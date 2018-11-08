Dolar/TL, 5,42 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 5,4210 seviyesinde işlem görüyor.
ABD'de seçimlerinin ardından Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele almasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın agresif politikalarının sınırlanabileceği beklentisi oluşurken, bu durum küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.
Dolar endeksi, dün 95,6 seviyesine kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 0,2 artışla 96,2 seviyesinde bulunuyor.
Dün 5,4154 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesinin etkisiyle 5,3229'a kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,09 azalışla 5,3712'den tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlaması sonrası saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,93 artışla 5,4210 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 6,2075'ten, sterlin/TL de yüzde 0,95 değer kazancıyla 7,1291'den işlem görüyor.
Avrupa'da, İtalya'nın bütçesi ve finans piyasalarına ilişkin risklerin devam etmesiyle dün 1,1395'e gerileyen avro/dolar paritesi, Almanya'da açıklanan sanayi üretim verisinin beklentileri aşması ve artan küresel risk iştahı ile 1,1500 seviyesine yükseldi. Avro/dolar paritesi bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,18 azalışla 1,1421'den alıcı buluyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri akşının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve ABD Merkez Bankası (Fed) kararının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan dolar/TL'de 5,35'in altında kapanışlar olması durumunda düşüş eğiliminin devam edeceğini ve sırasıyla 5,10 ve 4,95 seviyelerinin gündeme geleceğini belirten analistler, olası yükselişlerde ise 5,4750'nin destek konumunda olacağını kaydetti.
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