Dolar/TL, 5,4350 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,4350 seviyesinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde İran yaptırımlarında Türkiye'nin muafiyet tanınan ülkelerden biri olduğuna ilişkin haberlerle değer kaybeden dolar/TL, 5,4146 ile 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve günü yüzde 1,55 azalışla 5,4251'den tamamladı.
Bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,18 artışla 5,4350 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,1975'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,0730'dan işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1393, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 96,4 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ABD'nin, 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünün bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini hatırlattı.
ABD yönetiminin, İran’dan petrol ithalatını düşürmekle birlikte sıfırlayamayan 8 ülkeye, petrol ithalatı için geçici muafiyet tanınacağını duyurduğunu, Türkiye'nin de içinde bulunduğu tahmin edilen ülkelerin bugün resmen açıklanmasının beklendiğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde ekim ayı enflasyon verisi, yurt dışında Avrupa ve ABD'de hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini, 5,35'in destek ve 5,67'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.
AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,93 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,15, en yüksek yüzde 3,20 aralığında yer aldı. Bir önceki ay yüzde 24,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 24,34'e gerileyeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 6,30 artış göstermişti.
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