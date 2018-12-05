FİNANS

Dolar/TL 5,4350 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 10:30 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL 5,4350 seviyesinde bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,84 değer kazancıyla 5,4350 seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar/TL, küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin kısa sürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızına dair belirsizliklerin endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve iç dinamiklerin etkisiyle 5,4575'e kadar yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 5,3899'dan tamamlandı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,84 değer kazancıyla 5,4350 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,70 artışla 6,1580 ve sterlin/TL yüzde 0,53 değer kazancıyla 6,8905'ten alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1327, dolar endeksi yüzde 0,15 artışla 97,11 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2019 Para ve Kur Politikası Raporu'nun takip edileceğini belirterek, ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin güçlü direnç olarak izleneceğini kaydeden analistler, 5,25'in ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Halcilerden yeni yasa tepkisiHalcilerden yeni yasa tepkisi
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.