FİNANS

Dolar/TL, 5,4440 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,4440 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4440 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4836'ye kadar yükselen dolar/TL, ABD Merkez Bankasının (Fed) piyasa beklentilerini de aşan şekilde "güvercin" bir tavır ortaya koyması sonrası doların diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesine paralel geriledi. Fed kararının ardından dün son iki haftanın en düşük seviyesi olan 5,4079'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 değer kaybıyla 5,4219'dan tamamladı.

Fed, dün sona eren toplantısında beklentiler doğrultusunda politika faiz oranını yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu. Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren grafiğinde (dot plot) 2019'da faiz artırımı öngörülmemesi ve 2020 sonuna kadar da bir kez faiz artışı tahminine yer verilmesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar endeksi yüzde 0,51 azalışla 95,9'a indi.

Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" bulunmasıyla ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 2,5240 ile son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 5,4440'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,61 artışla 6,2310'dan, sterlin/TL de yüzde 0,63 değer kazancıyla 7,1970'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi dünkü Fed kararı sonrası 1,5 ayın zirvesi olan 1,1448'e yükselmesinin ardından, şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1,14'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı tüketici güven endeksi, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Avro Bölgesi mart ayı tüketici güven endeksi verilerinin ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,4050'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,3500'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, 5,50'nin önemli direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Bilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuşBilimin son buluşu: Kokuyla tedavi! Cinselliği bile etkiliyormuş
Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyorÇimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor
Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmetteDiyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan müjdeyi verdi: 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Diyarbakır'da 1 milyar 250 milyon TL'lik yatırımlar hizmette

Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı

Tüpraş/Ömer Koç: Rafinajda toplam tutarı 6 milyar doları aştı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.