FİNANS

Dolar/TL 5,4510 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,4510 seviyesinden alıcı buluyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,4510 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün Asya piyasalarında Japonya'nın kapalı olması nedeniyle oldukça sığ işlem hacmiyle dolar/TL'de 5,8367 seviyesi görülse de yurt içi piyasaların açılmasıyla 5,3900'a kadar geri çekilme yaşandı. Dün dolar/TL, günü önceki kapanışa kıyasla yüzde 1,24 artışla 5,4638'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,23 düşüşle 5,4510 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,22 azalışla 6,2110'dan, sterlin/TL de yüzde 0,21 azalışla 6,8890'dan satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde içinde Reel Efektif Döviz Kuru, yurt dışında Almanya'da işsizlik, hizmet sektörü PMI, ABD'de işsizlik, tarım dışı istihdam ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da piyasanın odağında olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3420'nin destek, 5,50'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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