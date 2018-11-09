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Dolar/TL 5,4640 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:45 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4640 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının etkisiyle bugüne yükselişle başlayarak 5,4640 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün akşam saatlerinde Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 2-2,25 aralığında sabit tuttu. Fed'in kademeli faiz artırımlarını sürdüreceği aktarılan metinde, "Komite, politika faizinde kademeli ek artırımlar öngörüyor." ifadesi kullanıldı. Küresel piyasalarda Fed'in kademeli faiz artışına devam edeceği beklentilerinin artmasıyla dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazandı. Dolar endeksi, dün 97,7'ye yükselmesinin ardından bugün yatay bir seyirle 96,8 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle dün 5,4761'ye yükselen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,65 artışla 5,4598'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 5,4640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,32 değer kaybıyla 6,1990'dan, sterlin/TL de yüzde 0,06 azalışla 7,1276'dan alıcı buluyor.

İtalya'nın bütçe planına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kurumlarındaki düş kırıklığının yüksek sesle dile getirilmesiyle avro/dolar paritesi yüzde 0,14 azalışla 1,1344'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de 3. çeyrek büyüme, ABD'de ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi ve kasım ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,35'nin destek konumunda bulunduğunu, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,10 ve 4,95 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 5,50 seviyesinin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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