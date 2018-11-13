Dolar/TL 5,4640 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4640 seviyesinde dengelendi.
Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dolar endeksindeki değerlenmeye karşın dün pozitif bir seyir izleyen Türk lirası, bugün açılışta yatay seyrediyor.
Türkiye'nin ekonomik göstergeler açısından yumuşak karnı olarak değerlendirilen cari açıktaki azalışın, ağustostan sonra eylülde de devam etmesinin ardından dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, yüzde 0,2 azalışla 5,4636'dan günü tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4640'tan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,03 değer kaybıyla 6,1460'tan, sterlin/TL de yüzde 0,16 artışla 7,0470'ten işlem görüyor.
Analistler, Hazine'nin dünkü tahvil ihraçlarını başarıyla tamamlamasının ardından bugün de 2 yıllık tahvil ihalesinin gerçekleştirileceğini belirterek, ihalelerde borçlanmanın oldukça düşük tutulmasının, iktisadi faaliyeti destekleyecek bir adım olduğunu kaydetti.
İtalya ve Brexit'e ilişkin tedirginliklerin azalması durumunda Türk lirasının pozitif seyrinin güçlenebileceğini ifade eden analistler, dolar/TL'nin 5,50'nin altında kaldığı sürece 5,10 seviyesinin gündemde olacağını söyledi.
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