FİNANS

Dolar/TL, 5,4690 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,4690 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,4690 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,45-5,48 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 azalışla 5,4548'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,26 artışla 5,4690'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 6,2010'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,28 değer kaybıyla 7,2550'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1318, dolar endeksi yüzde 0,14 artışla 96,6 seviyesinde bulunuyor.

İngiliz parlamentosundaki Brexit oylamaları, piyasaların odağında yer almaya devam ediyor. Dün akşam yapılan oylamada "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamento tarafından reddedilmesi sonrası bugün Brexit tarihinin ertelenmesi teklifinin oylanması bekleniyor.

Anlaşmasız ayrılık seçeneğinin masadan kalkmış olabileceğini fiyatlayan piyasalarda, sterlin diğer para birimleri karşısında değer kazandı. Sterlin/dolar paritesi, dün yüzde 2,05 artışla 1,3341'e çıkması sonrası şu dakikalarda 1,3250 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün Brexit gelişmelerinin yanı sıra yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya’da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin önemli direnç konumuna geldiğini ifade eden analistler, 5,4250'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

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