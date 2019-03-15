Dolar/TL, 5,4710 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,4710 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,4559-5,4762 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 5,4667'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,08 artışla 5,4710'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,1960'tan, sterlin/TL de yüzde 0,07 değer kazancıyla 7,2435'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1320, dolar endeksi yüzde 0,07 azalışla 96,7 seviyesinde bulunuyor.

İngiliz parlamentosu, dünkü toplantısında hükümetin, Brexit anlaşmasının tekrar oylanmasını ve Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini öngören önergesini kabul etti.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50'nin önemli direnç konumunda bulunduğunu, 5,4250'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

