FİNANS

Dolar/TL 5,4870 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

Haftaya yatay başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,4870 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4870 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4515 - 5,5418 geniş bandında işlem gören dolar/TL, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazancıyla 5,4734'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 5,4870'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 değer kaybıyla 6,1930'dan, sterlin/TL de yüzde 0,14 azalışla 7,0605'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,13'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Ağustos ayından sonra eylülde de cari fazla verileceğini tahmin eden analistler, bunun da ekonominin yeniden dengelenmesi anlamında oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,35 seviyesinin destek, 5,55'in ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylülde cari işlemler dengesinin 1,97 milyar dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentileri 1,50-2,50 milyar dolar aralığında, 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 35,69 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Cari işlemler fazlası, ağustosta 2 milyar 592 milyon dolar ile rekor seviyede açıklanırken, 12 aylık cari açık ise 51 milyar 125 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

PARTNER Üniformanın ardındaki dünyalar Üniformanın ardındaki dünyalar
Erciyes Kış Sporları Merkezi'nden enflasyonla mücadeleye destekErciyes Kış Sporları Merkezi'nden enflasyonla mücadeleye destek
Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sezonu 'Celestyal Olympia' ile kapandıKuşadası'nda kruvaziyer turizmi sezonu 'Celestyal Olympia' ile kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Ülke şokta! Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu geliştirdi! 'Yemekmatik' yaygınlaşıyor...

Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)

Dolar ne kadar? (12 Kasım dolar yorumları)

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 26 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 26 şirkete lisans verdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erciyes Kış Sporları Merkezi'nden enflasyonla mücadeleye destek

Erciyes Kış Sporları Merkezi'nden enflasyonla mücadeleye destek

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sezonu 'Celestyal Olympia' ile kapandı

Kuşadası'nda kruvaziyer turizmi sezonu 'Celestyal Olympia' ile kapandı

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu

Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri’nde otomobil talihlileri belli oldu

Çorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

Çorum'da dev bakır rezervi için işleme tesisi kurulacak

Sınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur

Sınırları Aşan Kadınlar Paneli / Hiçbir sektörün cinsiyeti yoktur

Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

Çin: Çin ve ABD orduları karşılıklı güveni arttırması gerekiyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.