Dolar/TL 5,4870 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,4870 seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,4515 - 5,5418 geniş bandında işlem gören dolar/TL, cuma günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazancıyla 5,4734'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 5,4870'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,21 değer kaybıyla 6,1930'dan, sterlin/TL de yüzde 0,14 azalışla 7,0605'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 97,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 azalışla 1,13'ün üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde eylül ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Ağustos ayından sonra eylülde de cari fazla verileceğini tahmin eden analistler, bunun da ekonominin yeniden dengelenmesi anlamında oldukça önemli olduğunu vurguladı.