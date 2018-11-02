FİNANS

Dolar/TL, 5,50'nin altında işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:07 | Son Güncelleme

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla 5,4990 seviyesinde bulunuyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,4990 seviyesinde işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasının etkisiyle 5,6491'e kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 5,5104'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,21 değer kaybıyla 5,4990 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 6,2915'ten, sterlin/TL de yüzde 0,05 değer kaybıyla 7,1615'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1420, dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 96,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin altında kalındığı sürece düşüş eğiliminin sürebileceğini ve sırasıyla 5,35 ve 5,10'un gündeme gelebileceğini belirten analistler, 5,67'nin ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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