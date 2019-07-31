FİNANS

Dolar/TL, 5,5220 seviyelerinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 31.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,5220 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi düşüşünü altıncı güne taşıyarak 5,5220 seviyesinde işlem görüyor.

Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,5490'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybıyla 5,5589'dan tamamladı.

Düşüşünü altınca güne taşıyarak 5,5135 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 altında 5,5220 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 azalışla 6,1780 seviyesinden alıcı buluyor.

Sterlin/TL, 6,7156 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7280 seviyesinde dengelendi.

Sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2166, avro/dolar paritesi yatay seyirle 11,1155 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,0 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Analistler, bugün saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nun yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon görülebileceğini söyledi.

Fed'in dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini kaydeden analistler, teknik açıdan 5,50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5,4820 ve 5,4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagonSivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon
Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttıTurizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

F.Bahçe'ye ağır darbe! Bayern gol yağdırdı

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Dünyanın en zengini hakkında Bodrum iddiası

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Türk Telekom'un yeni CEO'su belli oldu!

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon

Sivas'tan, kardeş ülke Azerbaycan'a vagon

Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı

Turizm geliri ikinci çeyrekte yıllık yüzde 13.2 arttı

Dev anlaşma imzalandı: 2 yılda 100 bin evi ısıtacaklar

Dev anlaşma imzalandı: 2 yılda 100 bin evi ısıtacaklar

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Latin Amerika’nın perakende devleri İstanbul’a geliyor

Latin Amerika’nın perakende devleri İstanbul’a geliyor

Dolar/TL ne kadar? 31 Temmuz dolar kuru

4 ayın en düşüğünde!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.