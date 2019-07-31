Dolar/TL, 5,5220 seviyelerinden işlem görüyor

Dolar endeksi ise ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirim beklentilerine karşın yükseliş eğilimini sürdürerek 98,0 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Sterlin/TL, 6,7156 ile bu yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7280 seviyesinde dengelendi.

Dün yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 5,5490'u gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,99 değer kaybıyla 5,5589'dan tamamladı.

Fed'in dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında politika faizinin en az 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell da gerçekleştireceği basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

Analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi işsizlik, 2. çeyrek büyüme ve enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini ifade etti.

TL'nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden daha iyi performans gösterdiğini kaydeden analistler, teknik açıdan 5,50 psikolojik seviyesinin altında kapanışların olması durumunda sırasıyla 5,4820 ve 5,4470 seviyelerinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

