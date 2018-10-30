FİNANS

Dolar/TL 5,55'in altında işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 10:04 | Son Güncelleme

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla 5,5470 seviyesinde bulunuyor - Dün 96,70'i gören dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 96,71 seviyesinde seyrediyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,5470 seviyesinden işlem görüyor.

Dün resmi tatil dolayısıyla kapalı olan yurt içi piyasalarda dolar/TL, 5,5066 ile son 2,5 ayın en düşük seviyesinin görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 azalışla 5,5654'ten tamamladı.

Bugüne düşüşle başlayan ve 5,5125'i gören dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla 0,33 değer kaybıyla 5,5470 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 azalışla 6,3125'ten, sterlin/TL de 0,12 düşüşle 7,1024'ten işlem görüyor.

Avrupa'da Brexit ve İtalya'ya ilişkin endişeler devam ederken, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in, aralıkta genel başkanlık ve 2021'de de başbakanlık için yeniden aday olmayacağını açıklaması avronun değer kaybetmesine neden oldu. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,3 düşüşle 1,1360'a kadar gerilemesi sonrası, bugün 1,1380 seviyesinde dengelendi.

Dün 96,70'i gören dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 96,71 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da ekim ayı işsizlik ve Tüketici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi ekim ayı ekonomi güven endeksi, Avro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH ve ABD'de ekim ayı tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin kırılması durumunda 5,35 ve 5,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, olası yükselişlerde 5,67'nin direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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