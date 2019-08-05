Dolar/TL, 5,5610 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,56'nın üzerinde işlem görüyor.

Cuma günü 5,54-5,62 bandında işlem gören dolar/TL, günü yüzde 0,8 değer kaybıyla 5,5598'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftaya azalan küresel risk iştahının etkisiyle yükselişle başlayarak 5,6212'i görse de bu seviyelerde tutunamadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) zorunlu karşılık hamlesinin de etkisiyle önceki kapanış seviyelerine gerileyen dolar/TL, saat 11.10 itibarıyla 5,5610'dan işlem görüyor.

TCMB yabancı para cinsinden tutulan rezervlerin zorunlu karşılık oranını 100 baz puan artırırken, dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranını da 100 baz puan aşağı çekti.

TCMB bu işlemle piyasadan 2,1 milyar dolar seviyesinde likidite çekileceğini belirtirken, analistler, yapılan işlemle TCMB'nin bu kararının rezerv biriktirme politikası kapsamında pozitif olduğunu kaydetti.

Şu dakikalarda avro/TL 6,2010 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,5 üzerinde alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,7450 seviyesinde dengelendi.