Dolar/TL 5,5630 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,5630 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, 5,70'in üzerini görmesinin ardından düşüşe geçerek 5,4449'a kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybıyla 5,4863'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 1,4 artışla 5,5630'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,1 artışla 6,2450'den, sterlin/TL yüzde 1 primle 7,2610'dan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi 1,1196 ile yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,12'nin hemen üzerinde dengelendi. Dolar endeksi ise sınırlı da olsa yükseliş eğilimini devam ettirerek 97,4 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde ekonomi alanında yapısal reformları içeren programın kısa zamanda gündeme gelmesinin beklendiğini, yaklaşık 4,5 yıllık seçimsiz ortamın Türkiye için fırsat olacağını dile getirdi.

Yurt dışında Brexit görüşmelerinin gündemin odağında olduğunu belirten analistler, veri gündeminin ise hem yurt içi hem de yurt dışında zayıf olduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin destek, 5,67'nin direnç konumunda takip edileceğini kaydetti.

