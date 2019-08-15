FİNANS

Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,5690 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,5690 seviyelerinde dengelendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların tatil olduğu haftanın ilk yarısında, küresel piyasalarda artan resesyon endişeleri ve siyasi belirsizlikler hem döviz hem de tahvil piyasaları fiyatlamalarına yön verdi.

Bu gelişmelerle cuma gününü 5,51'in hemen üzerinden tamamlayan dolar/TL, uluslararası piyasalarda 5,63'ün üzerini gördü. Dolar/TL, bugüne ise düşüşle başlamasının ardından 5,5442'ye kadar gerilerken, saat 11.20 itibarıyla 5,5690 seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda, Kurban Bayramı tatili öncesi 6,18 seviyelerinde bulunan avro/TL, bugün 6,2180'den alıcı buluyor. Güne 6,7675 seviyelerinden başlayan sterlin/TL ise 6,7250 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yurt içi piyasalarda fiyatlamaların küresel gelişmeler çerçevesinde şekillendiğine işaret ederek, Arjantin'deki siyasi riskler nedeniyle piyasalarda artan oynaklık ve yerel varlıklardaki sert değer kayıplarının diğer gelişmekte olan ülkelere bulaşabileceğine dair endişelerin risk iştahını azalttığını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,55 seviyesinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini aktaran analistler, 5,63'ün ise direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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