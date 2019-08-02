Dolar/TL, 5,5830 seviyesinden işlem görüyor

Aynı dakikalarda avro/TL 6,1890 ile dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,5 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 6,75'in üzerinde dengelendi.

Trump, yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıkladı.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar, dış ticaret dengesi ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar verilerinin izleneceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan 5,5450'nin destek konumunda bulunduğunu, 5,6350'nin direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

