FİNANS

Dolar/TL 5,6010 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla 5,6010 seviyesinde dengelendi

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla 5,6010 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dalgalı 5,6622'yi gören dolar/TL, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s’un gelişmekte olan ülkelerle ilgili analistlerle gerçekleştirdiği toplantıda, Türkiye'de borç çevirme konusunda kısa vadede önemli bir risk görülmediğinin kaydedilmesi ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Türkiye’de sorunlu krediler alanındaki çalışmalarını derinleştireceği açıklamasının ardından 5,5544'e kadar geriledi. Dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybıyla 5,5923'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 artışla 5,6010'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,2960'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 7,3390'dan alıcı buluyor.

Dün 1,12 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesi bugün 1,1233 seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,1 düşüşle 97,2 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde mart ayı Hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ABD'de açıklanacak mart ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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