Dolar/TL 5,6050 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından 5,6050 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 5,5194'le 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, azalan küresel risk iştahıyla doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değerlenmesine paralel yükselişe geçti ve günü yüzde 0,99 artışla 5,6355'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,53 azalış 5,6050 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,67 değer kaybıyla 6,4310'dan, sterlin/TL de 0,54 değer kaybıyla 7,3150'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1460, dolar endeksi ise yüzde 0,05 artışla 95,96 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise Avro Bölgesi cari denge ve ABD'de 2’nci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL 5,50 - 5,55 bandında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 5,40 ve 5,20 seviyelerinin gündeme geleceğini söyledi.

