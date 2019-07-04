FİNANS

Dolar/TL, 5,6110 seviyelerinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 10:04 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,6110 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6110 seviyelerinde dengelendi.

Dün sabah saatlerinde 5,6092-5,6657 bandında hareket eden dolar kuru, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 değer kaybıyla 5,6245'ten tamamladı.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 5 Nisan'dan bu yana ilk defa 5,60'ın altına gerileyerek 5,5959'u gördü. Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 5,6110 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 6,3390, sterlin/TL ise yüzde 0,3 düşüşle 7,0500 seviyelerinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,05 artışla 1,1282, sterlin/dolar yatay seyirle 1,2572 ve dolar endeksi yüzde 0,05 artışla 96,77 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısında bozulma yaşandığını, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönelik tehditlerinin ve Çin ile Avrupa'yı döviz manipülatörü olarak nitelemesinin bu bozulmayı daha da derinleştirdiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) aylık fiyat gelişmeleri, haziran ayı reel efektif döviz kuru, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro bölgesinde perakende satış verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD piyasalarının tatilde olduğunu anımsatarak teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında kapanışlar olması 5,55'in gündeme geleceğini dile getiren analistler, 5,6850'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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