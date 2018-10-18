FİNANS

Dolar/TL 5,6150 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,6150 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 5,6150 seviyesinde işlem görüyor.

Son 12 günde yüzde 10'un üzerinde değer kaybeden dolar/TL, dün yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesi olan 5,5310'a gerilemesinin ardından günü yüzde 1,9 azalışla 5,5800'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,62 artışla 5,6150 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 yükselişle 6,4630, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kazancıyla 7,3650 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1490, dolar endeksi ise yüzde 0,18 artışla 95,74 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına ilişkin yorumunda, "Yakında bir karara varacağız. (Türkiye'ye yaptırımlar) Onların şu anda kaldırılmasının bir mantığı var fakat henüz nihai karar verilmedi. Bu konu hakkında başkan ile görüşmem lazım." ifadelerini kullanmasının Türk lirası varlıklara ilginin devam etmesini sağladığını ifade etti.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise AB liderler zirvesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,60'ın altında birkaç günlük kapanışlar olması durumunda 5,50'ye doğru bir hareketin başlayabileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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