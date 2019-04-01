Dolar/TL, 5,6190 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla 5,6190 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izleyen ve 5,3052-5,7750 bandında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5,5591'den tamamladı.

Bugüne yükselişle başlayan dolar/TL, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1'in üzerinde değer kazancıyla 5,6190'dan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,91 artışla 6,3250'den, sterlin/TL yüzde 0,98 primle 7,3490'dan alıcı buluyor.

Uluslararası piyasada avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1236, dolar endeksi yüzde 0,16 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ABD, Almanya ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, 5,50'nin destek olarak izleneceğini kaydetti.

