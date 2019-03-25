Dolar/TL 5,6240 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla 5,6240 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL'de ani ve sert hareketler görüldü. Cuma günü 5,8450'yi gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,7 artışla 5,7748'den tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu sabah piyasa gelişmelerine ilişkin açıklamada bulundu. Merkez Bankası açıklamasında finansal piyasalarda gözlenen oynaklıklar ve sağlıksız fiyat oluşumları yakından takip edildiği, para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçların, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.

Dolar/TL, TCMB'nin açıklamasının ardından yüzde 3,5 düşüşle 5,5711 seviyesine geriledi. Dolar/TL, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 değer kaybıyla 5,6240'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,10 azalışla 6,3850'den, sterlin/TL yüzde 2,25 düşüşle 7,4410'dan alıcı buluyor.