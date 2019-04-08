Dolar/TL 5,6310 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 5,6310 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,44 - 5,70 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazancıyla 5,6400'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 5,6310'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,25 artışla 6,3280'den, sterlin/TL yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,3520'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1220, dolar endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,13 düşüşle 97,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'nin fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç, 5,55'in destek konumunda takip edileceğini dile getirdi.

