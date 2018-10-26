Dolar/TL, 5,6430 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,6430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,7363'ü gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası düşüşe geçerek 5,6135'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 5,6332'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 5,6430 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 6,4200'den, sterlin/TL de 0,15 değer kazancıyla 7,2380'den işlem görüyor.

Avrupa'da Brexit süreci ve İtalya bütçesi gündemin odağında yer almayı sürdürürken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Dün 1,1356 ile 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yatay seyirle 1,1370 seviyesinden alıcı buluyor.