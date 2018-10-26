FİNANS

Dolar/TL, 5,6430 seviyesinde işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

Güne yatay bir seyirle başlayan dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla 5,6430 seviyesinde bulunuyor - Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getiriyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 5,6430 seviyesinden işlem görüyor.

Dün küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasına paralel 5,7363'ü gören dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası düşüşe geçerek 5,6135'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 5,6332'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 5,6430 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,17 artışla 6,4200'den, sterlin/TL de 0,15 değer kazancıyla 7,2380'den işlem görüyor.

Avrupa'da Brexit süreci ve İtalya bütçesi gündemin odağında yer almayı sürdürürken, dün Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Dün 1,1356 ile 16 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yatay seyirle 1,1370 seviyesinden alıcı buluyor.

ABD'de verilerin piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın, dün yaptığı açıklamada, "Eğer veriler beklediğim gibi gelirse politika faizinde bir miktar daha kademeli artış uygun olacaktır" ifadelerini kullanması küresel piyasalarda dolara olan talep artırdı. Dün yaklaşık 2,5 ayın zirvesi olan 96,73'ü gören dolar endeksi, bugün yatay bir seyirle 96,62 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,55'in destek, 5,80'in direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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