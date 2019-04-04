Dolar/TL 5,6440 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,6440 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün dalgalı bir seyirle 5,5775-5,6631 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazancıyla 5,6267'den tamamladı.

Dolar/TL bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,6440'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,3550'den, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,4390'dan alıcı buluyor.

İngiltere parlamentosunun anlaşmasız Brexit seçeneğini reddetmesiyle avro ve sterlin dolar karşısında yükselirken, avro/dolar 1,1240 ve sterlin/dolar 1,3180 seviyelerinde işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu dakikalarda yatay bir seyirle 97,0 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD’li yetkililerin S-400 konusundaki açıklamaları nedeniyle ABD ile Türkiye arasındaki gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirterek, bugün yurt içinde Merkez Bankasının enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de işsizlik başvuruları verisinin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 5,50'nin destek olarak takip edileceğini kaydetti.

