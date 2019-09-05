FİNANS

Dolar/TL 5,6610 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 10:02 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,6610 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6610 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren ve 5,6470'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kaybıyla 5,6670'ten tamamladı.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıyarak 5,65'in altını görmesinin ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 5,6610 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6,2475'ten, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 6,9170'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi 1,10'un hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 98,52 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifi dün parlamentoda kabul edilmedi. Muhalefet partileri, erken seçime desteği, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağlamıştı. Sterlin/dolar paritesinde, Brexit gelişmelerinin etkisiyle sert hareketler görülürken, parite şu dakikalarda yüzde 0,3 azalışla 1,2220 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, dolar/TL'de hafta başından bu yana yüzde 3 civarında değer kaybı yaşandığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 56430'un destek konumunda bulunduğunu, bu seviyesinin kırılması durumunda 5,50'nin gündeme geleceğini söyledi.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ile fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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