Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde dengelendi.

Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının arından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,35 üzerinde 5,6750 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,37 artışla 6,3660, sterlin/TL yüzde 0,30 değer kazancıyla 7,0895 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,16 azalışla 1,1216, sterlin/dolar yüzde 0,03 değer kaybıyla 1,2497 ve dolar endeksi yüzde 0,07 artışla 97,22 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri akışının sakin olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını söyledi.

Teknik açıdan dolar/TL için 5,60'ın önemli destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, bu seviyenin altında kapanışlar olması durumunda 5,56'nın gündeme geleceğini, 5,6850'nin direnç olarak izleneceğini dile getirdi.

