FİNANS

Dolar/TL 5,6810 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2019 09:45 | Son Güncelleme

Dolar/TL 5,6810 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6810 seviyelerinde işlem görüyor.

Haftanın ilk işlem gününde 5,71-5,74 aralığında işlem gören dolar/TL, gününü yüzde 0,5 düşüşle 5,7176'dan tamamladı.

Dolar/TL, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile düşüşe geçerken, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 5,6810 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,6 azalışla 6,2490'dan, sterlin/TL de yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,0720'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın hemen üzerinde 1,0990 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,2438'den işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,7 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, BM 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıkların bugün pozitif bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Yurt içinde sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım verilerinin, yurt dışında Almanya'da Ifo endeksleri, ABD'de konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanış olması durumunda düşüşün ivmeleneceğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL döviz piyasalar

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