Dolar/TL, 5,6830 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, Powell'ın açıklamaları ve karar metninde, gelecek dönem para politikası için belirgin bir işaret görülmediğini, Powell'ın "organik bilanço büyümesine tahmin edilenden önce başlayabiliriz" söyleminin piyasaların gündemini uzun bir süre meşgul edeceğini dile getirdi.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1050 ve sterlin/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,2475'ten işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 98,4 seviyesinde bulunuyor.

Dün analistlerin destek olarak takip ettiği 5,6580 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından 5,69'un üzerini gördü ve günü yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,6772'den tamamladı.

Bu söylemin yeni bir "parasal genişleme" anlamı içermediğinin altını çizen analistler, bununla birlikte makroekonomik verilerdeki negatif seyir ve dünya ticaretine ilişkin endişelerin artması durumunda parasal genişlemenin daha güçlü bir şekilde seslendirilmesini sağlayacağını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen hafta gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısı özetinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de 2. çeyrek cari işlemler dengesi, eylül ayı Philedelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve ağustos ayı 2. el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580 seviyesinin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını bildiren analistler, 5,7430'un direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

