Dolar/TL, 5,6850 seviyelerinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,6850 seviyelerinde dengelendi.

Dün 5,7189'a kadar yükselen dolar/TL, bu seviyeden düşüşe geçerek 5,6753'e gerileyerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 5,6907'den tamamladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından dün akşam yapılan açıklamada, Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." denildi. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürüyor.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 azalışla 5,6850 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,12 artışla 6,3970, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,0690 seviyesinden işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1239, sterlin/dolar yüzde 0,03 değer kazancıyla 1,2436 ve dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,09 seviyelerinde bulunuyor.