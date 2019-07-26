Dolar/TL, 5,6870 seviyelerinden işlem görüyor

Kararın ardından açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Mario Draghi, ekonomik görünümün, imalatın önemli olduğu ülkelerde daha da kötüye gittiğini ve önemli ölçüde parasal teşvik gerektiğini belirterek, "Kalıcı düşük enflasyon oranlarını kabul etmiyoruz. Küresel ekonomik görünüm kötüye gidiyor. Çin'deki ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması ve anlaşmasız bir Brexit olasılığı görünümü etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) da dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken banka politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25'te sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dünkü toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten 19,75'e çekti. Karar metninde güncel tahminlerin yıl sonu itibarıyla enflasyonun Nisan Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret ettiği belirtildi.

Dün 5,65-5,77 geniş bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 5,7027'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 altında 5,6870 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 azalışla 6,3410, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 7,0690 seviyesinden alıcı buluyor.

Uluslararası piyasalarda dünkü ECB kararı sonrası 1,1102 ile son iki yılın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yatay bir seyirle 1,1145'ten işlem görüyor.

Dolar endeksi dün yaklaşık son iki ayın en yüksek seviyesi olan 97,9 seviyesini görmesinin ardından şu saatlerde yatay bir seyirle 97,8 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve 2. çeyrek kişisel tüketim harcamaları verileri ile Rusya Merkez Bankası faiz kararının takip edileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dünkü açıklamaları sonrası ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,70'in altında kapanışlarda 5,6550'nin destek, 5,7550'nin direnç olarak izleneceğini söyledi.

