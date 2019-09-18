FİNANS

Dolar/TL, 5,6870 seviyesinden işlem görüyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.09.2019 10:03 | Son Güncelleme

Dolar/TL, 5,6870 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 5,6870 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 5,74'ün üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,7015'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 5,6870 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 düşüşle 6,2960, sterlin/TL ise yüzde 0,4 değer kaybıyla 7,1025'ten satılıyor.

Avro/dolar paritesi dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında, 1,1065 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,2487'den işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Suudi Arabistan'da, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı nedeniyle hafta başında hızlı yükselen petrol fiyatlarının, dün akşam gelen açıklamalarla yerini düşüşe bıraktığını, bunun da TL varlıkları desteklediğini ifade etti.

ABD'de dün başlayan ve bugün kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını belirten analistler, makroekonomik veri takviminin de takip edileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de repo piyasasındaki likidite sıkışıklığının gecelik faizlerde hızlı yükselişe neden olması Fed'in harekete geçmesine neden oldu. Fed, dün açtığı 53,2 milyar dolarlık repo ihalesi ile piyasadaki likidite sıkışıklığını giderirken, ihalelere bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell'ın, gerçekleştireceği basın toplantısında, likidite sorunu ve gelecek dönem para politikası ile ilgili vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7450'nin direnç, 5,6750'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
dolar/TL piyasalar

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