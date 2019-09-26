Dolar/TL, 5,6920 seviyesinden işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 5,6920 seviyelerinde işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın dünkü açıklamaları sonrası pozitif ayrışmasını sürdüren Türk lirası, dolar karşısında değer kazandı. Dün 5,6689'a kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 5,6701'den tamamladı.

Uysal, dünkü konuşmasında, para politikasında temkinli duruşun devam ettirileceğini ve enflasyondaki düşüşle birlikte ülke risk priminin ve finansal oynaklıkların azalacağını kaydetti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 üzerinde, 5,6920 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 6,2317'den, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 7,0310'dan satılıyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,0950'den ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,04 artışla 1,2354'ten işlem görüyor. Dolar endeksi yatay bir seyirle 98,95 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de 2. çeyrek büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları olmak üzere açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,6580'in destek, 5,7450'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

