Dolar/TL, 5,6950 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,6950 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,64-5,71 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 5,6942'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 5,6950 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 6,4205'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,4450'den alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 1,1267 seviyesinde, dolar endeksi ise 97,0 ile önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini bildirdi.

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak. Saat 14.45'te açıklanacak ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Mario Draghi'nin saat 15.30'da başlayacak basın toplantısı da yatırımcıların odağında olacak. Fed'in toplantı tutanakları ise saat 21.00'de yayımlanacak.

Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğine işaret eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,71'in direnç, 5,65'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

